Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик лаконично отреагировал на дебют в топ-10 рейтинга ATP

Александр Бублик лаконично отреагировал на дебют в топ-10 рейтинга ATP
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик кратко прокомментировал свой дебют в топ-10 рейтинга ATP после завоевания титула на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале соревнований он обыграл седьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Вот и десятка, *****. Мы сделали это», — сказал Бублик в видео в своём телеграм-канале.

Титул в Гонконге стал девятым в карьере Бублика на турнирах ATP. За последний год Александр выиграл пять трофеев.

В 2025 году он завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай), Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия). Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.

Материалы по теме
Бублик дебютирует в топ-10 после победы на турнире в Гонконге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android