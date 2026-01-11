Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Брэндон Накашима, результат матча 11 января 2026, счет 2:0, финал ATP 250 Брисбен

Даниил Медведев выиграл титул на турнире ATP-250 в Брисбене
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В финале он обыграл американца Брэндона Накашиму (33-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 1
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Медведев выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Накашимы три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Титул в Брисбене стал 22-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. Он поднимется на одну строчку в рейтинге ATP и станет 12-й ракеткой мира.

Материалы по теме
Рублёв и Хачанов бьются за титул Гонконга! Медведев и Соболенко — чемпионы Брисбена. LIVE!
Live
Рублёв и Хачанов бьются за титул Гонконга! Медведев и Соболенко — чемпионы Брисбена. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android