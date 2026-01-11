Бублик: единственной целью в 2026-м было пробиться в топ-10, я сделал это в первую неделю

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о достижении своей главной цели на 2026 год после дебюта в топ-10 рейтинга ATP. Сегодня, 11 января, он завоевал титул на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале соревнований он обыграл седьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

«У меня нет слов… Моей единственной целью в этом сезоне было пробиться в топ-10, и я сделал это в первую неделю. Если бы мне кто-то сказал об этом в апреле прошлого года, я бы никогда не поверил. Надеюсь, так будет и дальше», — сказал Бублик в послематчевом интервью.

Титул в Гонконге стал девятым в карьере Бублика на турнирах ATP. За последний год Александр выиграл пять трофеев.