Медведев выиграл на турнире в Брисбене 22-й титул на уровне ATP в карьере
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл 22-й титул на уровне ATP, обыграв в финале турнира категории ATP-250 в Брисбене американца Брэндона Накашиму. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:1).
Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Все 22 титула россиянин выигрывал на разных турнирах. До этого Медведев побеждал в финале турнира ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате. В последней встрече Медведев обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).
Первый титул уровня ATP россиянин выиграл в 21-летнем возрасте на турнире в Сиднее в 2018 году, где в финале обыграл австралийца Алекса де Минора.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 января 2026
-
13:40
-
13:31
-
13:29
-
13:15
-
13:09
-
12:36
-
12:26
-
12:18
-
12:15
-
11:59
-
11:53
-
11:29
-
11:22
-
11:02
-
10:56
-
10:41
-
10:28
-
09:53
-
09:50
-
09:18
-
08:30
-
06:00
-
00:52
-
00:52
-
00:30
-
00:11
- 10 января 2026
-
23:58
-
23:48
-
23:05
-
22:52
-
21:51
-
21:12
-
20:38
-
20:23
-
20:14