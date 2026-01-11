Медведев выиграл на турнире в Брисбене 22-й титул на уровне ATP в карьере

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл 22-й титул на уровне ATP, обыграв в финале турнира категории ATP-250 в Брисбене американца Брэндона Накашиму. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

Все 22 титула россиянин выигрывал на разных турнирах. До этого Медведев побеждал в финале турнира ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате. В последней встрече Медведев обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

Первый титул уровня ATP россиянин выиграл в 21-летнем возрасте на турнире в Сиднее в 2018 году, где в финале обыграл австралийца Алекса де Минора.