Теннис

Медведев обошёл Давыденко по количеству титулов ATP. Среди россиян выше только Кафельников

Медведев обошёл Давыденко по количеству титулов ATP. Среди россиян выше только Кафельников
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал 22-й титул ATP в карьере в одиночном разряде. Сегодня, 11 января, он обыграл американца Брэндона Накашиму в финале турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия) — 6:2, 7:6 (7:1).

Медведев вышел на второе место в истории по количеству завоёванных титулов среди российских теннисистов. Он обошёл бывшую третью ракетку мира Николая Давыденко (21 титул). Больше трофеев выигрывал только двукратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Евгений Кафельников — 26.

После турнира в Брисбене Даниил Медведев поднимется на одну строчку в рейтинге ATP и станет 12-й ракеткой мира.

