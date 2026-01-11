Скидки
Теннис

Даниил Медведев вошёл в пятёрку лидеров по числу титулов ATP среди действующих игроков

Даниил Медведев вошёл в пятёрку лидеров по числу титулов ATP среди действующих игроков
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире ATP-250 в Брисбене, где в финале обыграл американца Брэндона Накашиму, вошёл в пятёрку лидеров по числу завоёванных титулов уровня ATP среди действующих теннисистов.

Победа в Брисбене стала для Медведева 22-й в карьере.

Первое место с большим отрывом принадлежит четвёртой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, он добивался побед на уровне ATP 101 раз.

За Джоковичем с одинаковым количеством выигрышей (24) расположились три теннисиста: Карлос Алькарас (первая ракетка мира), занимающий второе место в рейтинге итальянец Янник Синнер и третья ракетка мира немец Александр Зверев. Медведев находится на пятом месте.

