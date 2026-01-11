Скидки
Фото: Арина Соболенко получила трофей за победу на турнире WTA-500 в Брисбене

Фото: Арина Соболенко получила трофей за победу на турнире WTA-500 в Брисбене
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко получила кубок за победу на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финале белоруска обыграла украинку Марту Костюк — 6:4, 6:3.

Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Соболенко во второй раз подряд победила на турнире в Брисбене. Она успешно защитила титул, завоёванный в 2025 году. Тогда в финале она обыграла экс-россиянку Полину Кудерметову.

В Брисбене Арина Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.

Новости. Теннис
