Фото: Арина Соболенко получила трофей за победу на турнире WTA-500 в Брисбене

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко получила кубок за победу на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финале белоруска обыграла украинку Марту Костюк — 6:4, 6:3.

Соболенко во второй раз подряд победила на турнире в Брисбене. Она успешно защитила титул, завоёванный в 2025 году. Тогда в финале она обыграла экс-россиянку Полину Кудерметову.

В Брисбене Арина Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.