Фото: Арина Соболенко получила трофей за победу на турнире WTA-500 в Брисбене
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко получила кубок за победу на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финале белоруска обыграла украинку Марту Костюк — 6:4, 6:3.
Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Марта Костюк
М. Костюк
Соболенко во второй раз подряд победила на турнире в Брисбене. Она успешно защитила титул, завоёванный в 2025 году. Тогда в финале она обыграла экс-россиянку Полину Кудерметову.
В Брисбене Арина Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.
