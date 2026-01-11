«Вновь получает удовольствие». Селиваненко оценил победу Медведева на турнире в Брисбене

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал победу чемпиона US Open — 2021, 13-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В финале он обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

«Отличное начало года для Даниила Медведева! И здесь важен не только сам титул, но и свежесть, качество самой игры. Видно, что Даниил вновь получает удовольствие на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Титул в Брисбене стал 22-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. Он поднимется на одну строчку в рейтинге ATP и станет 12-й ракеткой мира.