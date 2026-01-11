«Кажется, финалы — это не моё». Музетти — после поражения от Бублика в Гонконге
Поделиться
Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти, уступивший в финале турнира категории ATP-250 в Гонконге казахстанцу Александру Бублику, прокомментировал своё поражение, ставшее для него седьмым подряд в финалах турниров ATP.
Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
11
Александр Бублик
А. Бублик
«Нелегко говорить после поражения, особенно в финале: кажется, финалы — это не моё. Поздравляю Сашу, в том числе и с прошлогодними результатами: только аплодисменты ему. Также благодарю организаторов; с каждым годом этот турнир становится всё лучше. Наконец, спасибо моей команде и моей семье, которые всегда меня поддерживают: надеюсь, в следующий раз мы поднимем трофей», — сказал теннисист во время церемонии награждения после матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 января 2026
-
15:01
-
14:49
-
14:25
-
14:12
-
14:06
-
14:01
-
13:58
-
13:49
-
13:40
-
13:31
-
13:29
-
13:15
-
13:09
-
12:36
-
12:26
-
12:18
-
12:15
-
11:59
-
11:53
-
11:29
-
11:22
-
11:02
-
10:56
-
10:41
-
10:28
-
09:53
-
09:50
-
09:18
-
08:30
-
06:00
-
00:52
-
00:52
-
00:30
-
00:11
- 10 января 2026
-
23:58