«Кажется, финалы — это не моё». Музетти — после поражения от Бублика в Гонконге

«Кажется, финалы — это не моё». Музетти — после поражения от Бублика в Гонконге
Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти, уступивший в финале турнира категории ATP-250 в Гонконге казахстанцу Александру Бублику, прокомментировал своё поражение, ставшее для него седьмым подряд в финалах турниров ATP.

Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Нелегко говорить после поражения, особенно в финале: кажется, финалы — это не моё. Поздравляю Сашу, в том числе и с прошлогодними результатами: только аплодисменты ему. Также благодарю организаторов; с каждым годом этот турнир становится всё лучше. Наконец, спасибо моей команде и моей семье, которые всегда меня поддерживают: надеюсь, в следующий раз мы поднимем трофей», — сказал теннисист во время церемонии награждения после матча.

