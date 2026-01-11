«Кажется, финалы — это не моё». Музетти — после поражения от Бублика в Гонконге

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти, уступивший в финале турнира категории ATP-250 в Гонконге казахстанцу Александру Бублику, прокомментировал своё поражение, ставшее для него седьмым подряд в финалах турниров ATP.

«Нелегко говорить после поражения, особенно в финале: кажется, финалы — это не моё. Поздравляю Сашу, в том числе и с прошлогодними результатами: только аплодисменты ему. Также благодарю организаторов; с каждым годом этот турнир становится всё лучше. Наконец, спасибо моей команде и моей семье, которые всегда меня поддерживают: надеюсь, в следующий раз мы поднимем трофей», — сказал теннисист во время церемонии награждения после матча.