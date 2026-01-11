Даниил Медведев получил кубок за победу на турнире ATP-250 в Брисбене
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил трофей после победы на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В финале он обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:2, 7:6 (7:1).
Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Титул в Брисбене стал 22-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В обновлённом рейтинге он поднимется на одну строчку в рейтинге ATP и станет 12-й ракеткой мира.
После Брисбена Медведев вышел на второе место в истории по количеству завоёванных титулов среди российских теннисистов. Больше трофеев выигрывал только двукратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Евгений Кафельников — 26.
