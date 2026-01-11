Даниил Медведев рассказал, кому посвятил победу на турнире в Брисбене
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, завоевавший на турнире ATP-250 в Брисбене 22-й титул в карьере, рассказал, кому посвящает победу.
Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
«Я хочу посвятить это своей семье. Они не смогли присутствовать в Австралии, но, ребята, это достаточно далеко – около 23 часов от места, где я живу, и с двумя маленькими детьми это было бы непросто. Я решил сыграть на этом турнире, и мы думали, что приедем сюда вместе, но остались верны своему решению.
У дочери был день рождения, пока я нахожусь тут, поэтому я посвящаю [победу] её первому дню рождения. Правда, этот трофей для неё чуть тяжеловат», — сказал Медведев во время церемонии награждения после финального матча.
