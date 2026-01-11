Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал, кому посвятил победу на турнире в Брисбене

Даниил Медведев рассказал, кому посвятил победу на турнире в Брисбене
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, завоевавший на турнире ATP-250 в Брисбене 22-й титул в карьере, рассказал, кому посвящает победу.

Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 1
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«Я хочу посвятить это своей семье. Они не смогли присутствовать в Австралии, но, ребята, это достаточно далеко – около 23 часов от места, где я живу, и с двумя маленькими детьми это было бы непросто. Я решил сыграть на этом турнире, и мы думали, что приедем сюда вместе, но остались верны своему решению.

У дочери был день рождения, пока я нахожусь тут, поэтому я посвящаю [победу] её первому дню рождения. Правда, этот трофей для неё чуть тяжеловат», — сказал Медведев во время церемонии награждения после финального матча.

Материалы по теме
Медведев стал чемпионом Брисбена! Все 22 титула он завоевал на разных турнирах
Медведев стал чемпионом Брисбена! Все 22 титула он завоевал на разных турнирах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android