Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуркач обыграл Вавринку в матче финала United Cup и сравнял счёт между командами
Комментарии

83-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку (156-е место в мировом рейтинге) в матче финала турнира United Cup и сравнял счёт между сборными Польши и Швейцарии. Встреча теннисистов продлилась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 12:15 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

По ходу матча Хуркач сделал 18 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Вавринка подал навылет 10 раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти.

Теперь счёт между двумя сборными на турнире составляет 1-1. Ранее швейцарка Белинда Бенчич обыграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек и открыла счёт в матче.

United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:35 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
3 		6 6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Далее состоится матч-микст между двумя командами, в котором определится победитель турнира. За Польшу сыграют Катажина Кава и Ян Зелиньский, Белинда Бенчич и Якуб Пауль будут представлять швейцарскую сборную.

Сетка турнира United Cup
