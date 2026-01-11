Хуркач обыграл Вавринку в матче финала United Cup и сравнял счёт между командами

83-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку (156-е место в мировом рейтинге) в матче финала турнира United Cup и сравнял счёт между сборными Польши и Швейцарии. Встреча теннисистов продлилась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

По ходу матча Хуркач сделал 18 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Вавринка подал навылет 10 раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти.

Теперь счёт между двумя сборными на турнире составляет 1-1. Ранее швейцарка Белинда Бенчич обыграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек и открыла счёт в матче.

Далее состоится матч-микст между двумя командами, в котором определится победитель турнира. За Польшу сыграют Катажина Кава и Ян Зелиньский, Белинда Бенчич и Якуб Пауль будут представлять швейцарскую сборную.