Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли в финале парного турнира ATP-250 в Гонконге
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли завоевать титул на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале соревнований они потерпели поражение от итальянского дуэта Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего со счётом 4:6, 6:2, 0:1 [1:10].
Гонконг — парный разряд. Финал
11 января 2026, воскресенье. 13:35 МСК
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 1
|
|2
|1 10
Лоренцо Музетти
Лоренцо Сонего
Л. Музетти Л. Сонего
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. За это время Хачанов и Рублёв выполнили три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти и Сонего три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В одиночном разряде Хачанов потерпел поражение во втором круге, Рублёв — в полуфинале от Музетти.
Комментарии
