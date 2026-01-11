Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли в финале парного турнира ATP-250 в Гонконге

Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли в финале парного турнира ATP-250 в Гонконге
Комментарии

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли завоевать титул на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале соревнований они потерпели поражение от итальянского дуэта Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего со счётом 4:6, 6:2, 0:1 [1:10].

Гонконг — парный разряд. Финал
11 января 2026, воскресенье. 13:35 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0 1
6 		2 1 10
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Музетти Л. Сонего

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. За это время Хачанов и Рублёв выполнили три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти и Сонего три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В одиночном разряде Хачанов потерпел поражение во втором круге, Рублёв — в полуфинале от Музетти.

Материалы по теме
Даниил Медведев выиграл титул на турнире ATP-250 в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android