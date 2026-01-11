Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли в финале парного турнира ATP-250 в Гонконге

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли завоевать титул на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале соревнований они потерпели поражение от итальянского дуэта Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего со счётом 4:6, 6:2, 0:1 [1:10].

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. За это время Хачанов и Рублёв выполнили три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти и Сонего три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В одиночном разряде Хачанов потерпел поражение во втором круге, Рублёв — в полуфинале от Музетти.