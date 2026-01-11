Пегула и Костюк снялись с турнира WTA-500 в Аделаиде, Андреева начнёт со 2-го круга

Американская теннисистка Джессика Пегула (шестая ракетка мира) и украинка Марта Костюк (26-е место в мировом рейтинге) снялись с турнира категории WTA-500, который стартует в Аделаиде (Австралия) 12 января.

После снятия спортсменок с турнира изменилась стартовая позиция девятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой: она начнёт своё участие в «пятисотнике» со второго, а не с первого круга.

Изначально соперницей Андреевой должна была стать канадка Лейла Фернандес, однако теперь известно, что российская теннисистка сыграет первый матч с победительницей встречи между испанкой Паулой Бадосой и чешкой Мари Боузковой.

Также среди россиянок на турнире в Аделаиде выступят Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская.