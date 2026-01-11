Скидки
Теннис

Александр Бублик оценил победу на турнире ATP-250 в Гонконге

Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале соревнований он обыграл седьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Я тоже много раз проигрывал в финалах, и понимаю, как ты себя чувствуешь, Лоренцо. Уверен, ты выиграешь что-то, о чём сейчас даже не мечтаешь. Желаю тебе и твоей команде крупного титула!

Гонконг навсегда останется в моём сердце благодаря попаданию в десятку лучших. Эта победа — для моей команды и моей семьи, мы вместе достигли чего-то великого. Спасибо организаторам и болбоям. Спасибо, Гонконг!» — сказал Бублик после финала.

Комментарии
Новости. Теннис
Новости. Теннис

