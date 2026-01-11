Соболенко — о поведении на корте: неадекватный человек. Можно в клинику ехать сразу же

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём активном ведении личных страниц в социальных сетях.

— Я в какой-то момент поняла, что я неадекватно выгляжу на корте. Объективно. Сейчас можно вставку всех этих моментов.

— А ты себе не нравилась в эти моменты?

— Я до сих пор не могу смотреть на себя на корте. Я не буду меняться, потому что это то, что мне помогает побеждать. Но я не люблю смотреть, потому что это неадекватный человек. Это можно в клинику ехать сразу же, если такое увидеть.

— А мне, наоборот, нравится, потому что ты настоящая.

— Я настоящая, но я не буду притворяться в матчах, то есть это классно, да, вот то, что в моменте я настоящая. Но как это выглядит… У меня мама как бы [говорит]: «Ну, ты себя там придерживай, как-то стыдно, ё-моё». Я поняла, что мне нужно себя показать людям, какая я на самом деле. Поэтому я себя показываю, это не пиар-ход, это я. Всё, что там, видите, это реально я, — сказала Соболенко в подкасте на YouTube-канале First&Red.