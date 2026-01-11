Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это будет последний раз, когда меня видят». Соболенко — об оплате счёта 50/50 с мужчиной

«Это будет последний раз, когда меня видят». Соболенко — об оплате счёта 50/50 с мужчиной
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к оплате счёта в ресторане пополам с мужчиной.

— А вот такая стандартная тема для СНГ. Ресторан, вы ужинаете, счёт 50 на 50, платит мужчина или платит Арина?
— Если бы мне когда-нибудь сказали 50 на 50… Я не против заплатить. Просто это будет последний раз, когда меня видят. Я лучше [полностью] закрою счёт. Если мне скажут 50 на 50, скажу, дорогой мой… И всё, и ушла.

— Всё, понял. Вопросов нет.
— Я не против. У нас вообще нет такого, что мы что-то разделяем. Но он всегда платит (смеётся), — сказала Соболенко в подкасте на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Соболенко — о поведении на корте: неадекватный человек. Можно в клинику ехать сразу же
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android