«Это будет последний раз, когда меня видят». Соболенко — об оплате счёта 50/50 с мужчиной

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к оплате счёта в ресторане пополам с мужчиной.

— А вот такая стандартная тема для СНГ. Ресторан, вы ужинаете, счёт 50 на 50, платит мужчина или платит Арина?

— Если бы мне когда-нибудь сказали 50 на 50… Я не против заплатить. Просто это будет последний раз, когда меня видят. Я лучше [полностью] закрою счёт. Если мне скажут 50 на 50, скажу, дорогой мой… И всё, и ушла.

— Всё, понял. Вопросов нет.

— Я не против. У нас вообще нет такого, что мы что-то разделяем. Но он всегда платит (смеётся), — сказала Соболенко в подкасте на YouTube-канале First&Red.