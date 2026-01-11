Арина Соболенко раскрыла, в каком возрасте хотела бы стать мамой

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих планах завести семью и родить детей.

«Конечно, есть мысли. Я всегда хотела быть молодой мамой. Моя мечта была. Но я понимала, что она нереалистична.

Мне просто кажется, что это так здорово. Ты рано рожаешь, молодая мама, у тебя ребёнок растёт, и ты можешь быть с ним на одной волне. Но уже не про меня. Поэтому в 18 лет я думала: «Ну рожу в 25. Добьюсь всего, рожу в 25, вернусь и продолжу выигрывать». И там потом в 32. В 25 я такая сижу, думаю: «Ну нет. Рано ещё, Федя, рано». Думаю, в 28 рожу. Вот мне 27. Я думаю, ну нет.

А сейчас просто думаю, что, наверное, самое оптимальное – года в 32 родить. Потому что я всегда мечтала о большой семье, то есть трое-четверо детей, но уже понимаю, что, наверное, не смогу я так рожать много и быстро, и сразу один за другим. Как кошка настреляла.

С командой иногда разговариваем. Не знаю, как жизнь просто повернётся, уже не хочется планировать так, но хотелось бы в 32. Но я уже сделала все тесты, я уже проверила, всё ли у меня хорошо. На всякий случай-то, мало ли. И хотелось бы в 32 родить, попробовать, может быть, вернуться. Не знаю, как это...» — сказала Соболенко в подкасте на YouTube-канале First&Red.