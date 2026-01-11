Сборная Польши стала победителем турнира United Cup, обыграв в финале Швейцарию

Сборная Польши по теннису, за которую сыграли Ига Швёнтек, Хуберт Хуркач, Ян Зелиньски, Катажина Кава, стала победителем турнира United Cup — 2026, обыграв в финале команду Швейцарии. Общий счёт — 2-1.

В женском противостоянии финала сильнее оказалась представительница Швейцарии Белинда Бенчич, которая одолела Игу Швёнтек со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

В мужском матче польский спортсмен Хуберт Хуркач обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку, завершив встречу со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Итог турнира решился в микст-матче, в котором польскую сторону представили Катажина Кава и Ян Зелиньский, а швейцарскую — Белинда Бенчич и Якуб Пауль. Польша выиграла встречу в двух сетах со счётом 6:4, 6:3 и завоевала трофей.