Сборная Польши стала победителем турнира United Cup, обыграв в финале Швейцарию
Сборная Польши по теннису, за которую сыграли Ига Швёнтек, Хуберт Хуркач, Ян Зелиньски, Катажина Кава, стала победителем турнира United Cup — 2026, обыграв в финале команду Швейцарии. Общий счёт — 2-1.
В женском противостоянии финала сильнее оказалась представительница Швейцарии Белинда Бенчич, которая одолела Игу Швёнтек со счётом 3:6, 6:0, 6:3.
United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:35 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|3
|
|6
|6
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
В мужском матче польский спортсмен Хуберт Хуркач обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку, завершив встречу со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 12:15 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Итог турнира решился в микст-матче, в котором польскую сторону представили Катажина Кава и Ян Зелиньский, а швейцарскую — Белинда Бенчич и Якуб Пауль. Польша выиграла встречу в двух сетах со счётом 6:4, 6:3 и завоевала трофей.
United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Катажина Кава
Ян Зелиньский
К. Кава Я. Зелиньский
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Белинда Бенчич
Якуб Пауль
Б. Бенчич Я. Пауль
