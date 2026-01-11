Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная Польши стала победителем турнира United Cup, обыграв в финале Швейцарию

Сборная Польши стала победителем турнира United Cup, обыграв в финале Швейцарию
Комментарии

Сборная Польши по теннису, за которую сыграли Ига Швёнтек, Хуберт Хуркач, Ян Зелиньски, Катажина Кава, стала победителем турнира United Cup — 2026, обыграв в финале команду Швейцарии. Общий счёт — 2-1.

В женском противостоянии финала сильнее оказалась представительница Швейцарии Белинда Бенчич, которая одолела Игу Швёнтек со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:35 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
3 		6 6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

В мужском матче польский спортсмен Хуберт Хуркач обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку, завершив встречу со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 12:15 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Итог турнира решился в микст-матче, в котором польскую сторону представили Катажина Кава и Ян Зелиньский, а швейцарскую — Белинда Бенчич и Якуб Пауль. Польша выиграла встречу в двух сетах со счётом 6:4, 6:3 и завоевала трофей.

United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Катажина Кава
Польша
Катажина Кава
Ян Зелиньский
Польша
Ян Зелиньский
К. Кава Я. Зелиньский
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Якуб Пауль
Швейцария
Якуб Пауль
Б. Бенчич Я. Пауль
Материалы по теме
Медведев стал чемпионом Брисбена! Все 22 титула он завоевал на разных турнирах
Медведев стал чемпионом Брисбена! Все 22 титула он завоевал на разных турнирах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android