Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я не пью, ребята». Арина Соболенко рассказала, как относится к алкоголю

«Я не пью, ребята». Арина Соболенко рассказала, как относится к алкоголю
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к употреблению алкогольных напитков.

«Ну, я не пью во время турнира, во время подготовки. Для меня очень важно балансировать, потому что если буду зациклена на спорте, даже когда у меня есть время отдохнуть, просто знаю, что поеду головой. То есть для меня очень важно балансировать всё это. То есть когда есть возможность отдохнуть — отдохнуть. Когда есть возможность выпить пиво — выпить пиво. Шампанское, текила, желатинки. Я же говорю, алкашка.

Нет, я не пью, ребята (улыбается). Нет, действительно, как бы не пью. Если пью, это не так много, на самом деле. Но считаю, что очень важно в жизни балансировать.

Я просто не боюсь это показывать. Просто, в принципе, достаточно в жизни с хейтом столкнулась по разным причинам. И для меня уже не страшно, если мне кто-то там напишет комментарий, типа: «Что ты транслируешь?» Я же не транслирую, что там пью каждый день. Транслирую баланс. Пытаюсь донести до людей — балансируйте, умейте отдыхать, потому что это очень важно. Это даст вам такой буст энергии и силы, мотивации и вообще позитива творить своё дело», — сказала Соболенко в подкасте на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Соболенко — о поведении на корте: неадекватный человек. Можно в клинику ехать сразу же
«Это будет последний раз, когда меня видят». Соболенко — об оплате счёта 50/50 с мужчиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android