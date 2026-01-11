Скидки
Даниил Медведев: когда я играю на пике формы, мало кто может меня победить

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего Australian Open — 2026. Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 18 по 31 января.

«На последних шести из семи турнирах я как минимум доходил до четвертьфинала и выиграл два титула. Играю на высоком уровне, с большой уверенностью. Знаю, когда играю на пике своей формы, мало кто может меня победить, поэтому, если я продолжу в том же духе в Мельбурне, у меня будут шансы добиться чего-то значимого», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Сегодня, 11 января, Медведев завоевал титул на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Медведев стал чемпионом Брисбена! Все 22 титула он завоевал на разных турнирах
