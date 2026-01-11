Белинда Бенчич стала лучшим игроком турнира United Cup — 2026
Нынешняя 11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала лучшим игроком турнира United Cup — 2026, который прошёл со 2 по 11 января в Сиднее и Петре (Австралия).
В девяти встречах спортсменка потерпела лишь одно поражение — в финальном матче-миксте в дуэте с Якубом Паулем. Несмотря на то что Бенчич стала лучшим игроком турнира и выиграла практически все матчи, сборной Швейцарии не удалось одержать итоговую победу. Швейцарская команда уступила Польше в финале с общим счётом 1-2.
United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Катажина Кава
Ян Зелиньский
К. Кава Я. Зелиньский
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Белинда Бенчич
Якуб Пауль
Б. Бенчич Я. Пауль
После обновления рейтинга Бенчич замкнёт десятку лидеров рейтинга WTA, вытеснив с 10-го места россиянку Екатерину Александрову.
