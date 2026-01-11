Скидки
Медведев: с нетерпением жду возможности выступить на ТБШ с новой командой

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о влиянии тренера Томаса Юханссона на свою игру в конце сезона-2025 и в начале 2026 года.

«Думаю, смена тренера пошла мне на пользу. Не хочу сказать, что это единственная причина, но прошлый год был для меня довольно неспокойным. Сейчас вижу, что играю хорошо, с нетерпением жду возможности выступить на турнире «Большого шлема» со своей новой командой.

Мы не внесли никаких революционных изменений в мою игру, просто работали над моей подачей и выходом к сетке. Чувствую, что мне ещё есть куда расти, условия игры в Австралии мне очень подходят. Оттачиваем мелкие детали, всё складывается. Я просто надеюсь, что корт и мячи на Australian Open будут такими же, как на этой неделе в Брисбене», — приводит слова Медведева Punto de Break.

