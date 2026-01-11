Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не могли бы вы добавить больше городов?» Медведев обратился к ATP

«Не могли бы вы добавить больше городов?» Медведев обратился к ATP
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев иронично обратился к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 1
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«Уважаемый ATP Tour, не могли бы вы добавить больше городов? У меня заканчиваются...» — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

Все 22 титула россиянин выигрывал на разных турнирах в разных городах. До этого Медведев побеждал в финале турнира ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате. В последней встрече Медведев обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3). Первый титул уровня ATP россиянин выиграл в 21-летнем возрасте на турнире в Сиднее в 2018 году, где в финале обыграл австралийца Алекса де Минора.

Материалы по теме
«Берегитесь, он вернулся!» Исторически уникальный титул Медведева восхитил теннисный мир
«Берегитесь, он вернулся!» Исторически уникальный титул Медведева восхитил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android