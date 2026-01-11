«Не могли бы вы добавить больше городов?» Медведев обратился к ATP

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев иронично обратился к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия).

«Уважаемый ATP Tour, не могли бы вы добавить больше городов? У меня заканчиваются...» — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

Все 22 титула россиянин выигрывал на разных турнирах в разных городах. До этого Медведев побеждал в финале турнира ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате. В последней встрече Медведев обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3). Первый титул уровня ATP россиянин выиграл в 21-летнем возрасте на турнире в Сиднее в 2018 году, где в финале обыграл австралийца Алекса де Минора.