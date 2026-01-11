Александр Бублик установил историческое достижение среди теннисистов из Казахстана
Теннисист Александр Бублик стал первым представителем Казахстана, которому удалось войти в топ-10 рейтинга ATP в одиночном разряде. Данное достижение он установил после завоевания титула на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале соревнований Бублик обыграл седьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
11
Александр Бублик
А. Бублик
Титул в Гонконге стал девятым в карьере Бублика на турнирах ATP. За последний год Александр выиграл пять трофеев.
В 2025 году он завоевал четыре титула. Александр одержал победы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай), Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия). Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.
