Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик установил историческое достижение среди теннисистов из Казахстана

Александр Бублик установил историческое достижение среди теннисистов из Казахстана
Комментарии

Теннисист Александр Бублик стал первым представителем Казахстана, которому удалось войти в топ-10 рейтинга ATP в одиночном разряде. Данное достижение он установил после завоевания титула на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале соревнований Бублик обыграл седьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Титул в Гонконге стал девятым в карьере Бублика на турнирах ATP. За последний год Александр выиграл пять трофеев.

В 2025 году он завоевал четыре титула. Александр одержал победы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай), Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия). Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.

Материалы по теме
«Берегитесь, он вернулся!» Исторически уникальный титул Медведева восхитил теннисный мир
«Берегитесь, он вернулся!» Исторически уникальный титул Медведева восхитил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android