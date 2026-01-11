Александр Бублик установил историческое достижение среди теннисистов из Казахстана

Теннисист Александр Бублик стал первым представителем Казахстана, которому удалось войти в топ-10 рейтинга ATP в одиночном разряде. Данное достижение он установил после завоевания титула на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале соревнований Бублик обыграл седьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Титул в Гонконге стал девятым в карьере Бублика на турнирах ATP. За последний год Александр выиграл пять трофеев.

В 2025 году он завоевал четыре титула. Александр одержал победы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай), Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия). Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.