Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Брисбене

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Брисбене
Комментарии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Поздравляю с победой на турнире в Брисбене и блестящим началом нового теннисного сезона. Пусть в этом году тебе сопутствуют удача и успех, которые позволят сохранить титул лучшей теннисистки мира», — сказано в заявлении Лукашенко.

Соболенко во второй раз подряд победила на турнире в Брисбене. Она успешно защитила титул, завоёванный в 2025 году. Тогда в финале Арина обыграла экс-россиянку Полину Кудерметову. В Брисбене Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.

Материалы по теме
Арина Соболенко раскрыла, в каком возрасте хотела бы стать мамой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android