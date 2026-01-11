Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Брисбене
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия).
Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Марта Костюк
М. Костюк
«Поздравляю с победой на турнире в Брисбене и блестящим началом нового теннисного сезона. Пусть в этом году тебе сопутствуют удача и успех, которые позволят сохранить титул лучшей теннисистки мира», — сказано в заявлении Лукашенко.
Соболенко во второй раз подряд победила на турнире в Брисбене. Она успешно защитила титул, завоёванный в 2025 году. Тогда в финале Арина обыграла экс-россиянку Полину Кудерметову. В Брисбене Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.
