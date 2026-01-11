Арина Соболенко поцеловала свои бицепсы после победы над Костюк

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко необычным образом отпраздновала победу над украинкой Мартой Костюк после финального матча на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Спортсменка поцеловала свои бицепсы.

Фото: кадр из трансляции

Ранее украинка призналась, что ей сложнее конкурировать с лидерами тура Игой Швёнтек и Ариной Соболенко из-за особенностей телосложения.

Соболенко во второй раз подряд победила на турнире в Брисбене. Она успешно защитила титул, завоёванный в 2025 году. Тогда в финале Арина обыграла экс-россиянку Полину Кудерметову. В Брисбене Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.