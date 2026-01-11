«Австралия, мы только начинаем». Арина Соболенко подвела итоги турнира в Брисбене

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала пост после победы на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия). В решающем матче она обыграла Марту Костюк со счётом 6:4, 6:3.

«Спасибо, Брисбен, за всю любовь — так приятно вернуться. Мармеладные мишки и игра в парном разряде с Паулой Бадосой сделали этот турнир ещё лучше. Австралия, мы только начинаем», — написала Соболенко в социальных сетях.

Соболенко во второй раз подряд победила на турнире в Брисбене. Она успешно защитила титул, завоёванный в 2025 году. Арина выиграла 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.