Медведев: осознаю, что мои эмоции могут быть чрезмерными и отнимать энергию во время матча

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия) высказался об изменениях в мышлении.

«Думаю, будет весело приехать, когда ты оказался за пределами топ-10 и не числишься среди фаворитов на титул. Это логично, потому что давно не выступаю хорошо на «Шлемах», однако я знаю, каково это — играть три финала в Мельбурне, и чувствую, что люди там меня очень ценят. Выложусь на полную, чтобы максимально наслаждаться и играть на своём лучшем уровне.

Главное — оставаться верным себе. Знаю, что иногда делаю плохие вещи и должен извиняться, и осознаю, что мои эмоции могут быть чрезмерными и отнимать концентрацию и энергию во время матча, даже когда они положительные. Идеально — сохранять спокойствие, но иногда просто не могу — и всё. Здесь я нашёл хорошее отношение к игре и надеюсь сохранить его в ближайшие недели», — приводит слова Медведева Punto de Break.

