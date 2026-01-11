Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это забавная история». Даниил Медведев — о 22 титулах в 22 разных городах

«Это забавная история». Даниил Медведев — о 22 титулах в 22 разных городах
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире в Брисбене (Австралия) заявил, что обычно не ставит себе целей на сезон.

Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 1
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

— Знаете же эту статистику, что у вас 22 титула в 22 разных городах? В чём причина? И есть ли она?
— Понятия не имею. Знаете что? Журналисты всегда спрашивают меня о целях на следующий год, а я никогда не ставлю их себе. Я установлю перед собой задачу попытаться выиграть второй титул, где уже побеждал. Не знаю, получится ли, но постараюсь. Это забавная история: 22 титула и 22 разных города. Но, смотрите, если это продолжится в Мельбурне, то будет просто прекрасно. Я никогда не выигрывал в Мельбурне, так что пусть будет там 23. Я просто делаю всё возможное. Буду честен, надеюсь, что выиграю где-нибудь второй титул в том же городе, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Материалы по теме
«22 титула в 22 городах? Если продолжу в Мельбурне — здорово!» Медведев — после триумфа
«22 титула в 22 городах? Если продолжу в Мельбурне — здорово!» Медведев — после триумфа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android