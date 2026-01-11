«Это забавная история». Даниил Медведев — о 22 титулах в 22 разных городах

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире в Брисбене (Австралия) заявил, что обычно не ставит себе целей на сезон.

— Знаете же эту статистику, что у вас 22 титула в 22 разных городах? В чём причина? И есть ли она?

— Понятия не имею. Знаете что? Журналисты всегда спрашивают меня о целях на следующий год, а я никогда не ставлю их себе. Я установлю перед собой задачу попытаться выиграть второй титул, где уже побеждал. Не знаю, получится ли, но постараюсь. Это забавная история: 22 титула и 22 разных города. Но, смотрите, если это продолжится в Мельбурне, то будет просто прекрасно. Я никогда не выигрывал в Мельбурне, так что пусть будет там 23. Я просто делаю всё возможное. Буду честен, надеюсь, что выиграю где-нибудь второй титул в том же городе, — сказал Медведев на пресс-конференции.