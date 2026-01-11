«Посмотрим, что мы сможем сделать». ATP отреагировала на просьбу Даниила Медведева

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на ироничную просьбу чемпиона US Open — 2021, 13-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева добавить больше городов в тур. Все 22 титула россиянин выигрывал на разных турнирах в разных городах.

«Посмотрим, что мы сможем сделать», — написала пресс-служба ATP в социальных сетях.

Сегодня, 11 января, Медведев стал чемпионом турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия). До этого Даниил побеждал в финале турнира ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате. В последней встрече Медведев обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3). Первый титул уровня ATP россиянин выиграл в 21-летнем возрасте на турнире в Сиднее в 2018 году, где в финале обыграл австралийца Алекса де Минора.