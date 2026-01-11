Lacoste поздравил Даниила Медведева с победой на турнире в Брисбене

Французский производитель одежды и официальный партнёр Даниила Медведева Lacoste поздравил игрока с победой на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия). В финале он обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

«Нет лучшего начала сезона, чем это. Поздравляем с титулом Брисбена, Даниил», — сказано на официальной странице Lacoste.

Все 22 титула россиянин выигрывал на разных турнирах в разных городах. До этого Медведев побеждал в финале турнира ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате. В последней встрече Медведев обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3). Первый титул уровня ATP россиянин выиграл в 21-летнем возрасте на турнире в Сиднее в 2018 году, где в финале обыграл австралийца Алекса де Минора.