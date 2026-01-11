Медведев является третьим среди действующих игроков по количеству титулов на харде

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал третьим игроком среди действующих теннисистов по количеству титулов на хардовом покрытии. После победы на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия) на счету россиянина 20 трофеев.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
По данному показателю Даниила Медведева обгоняют 24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович (72 трофея) и второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер (21).
Сегодня, 11 января, Медведев стал чемпионом турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия). До этого Даниил побеждал в финале турнира ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате. В последней встрече Медведев обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3). Первый титул уровня ATP россиянин выиграл в 21-летнем возрасте на турнире в Сиднее в 2018 году, где в финале обыграл австралийца Алекса де Минора.
- 11 января 2026
-
20:51
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:31
-
18:54
-
18:53
-
18:30
-
17:58
-
17:50
-
16:45
-
16:38
-
16:23
-
16:08
-
16:06
-
15:57
-
15:36
-
15:28
-
15:16
-
15:01
-
14:49
-
14:25
-
14:12
-
14:06
-
14:01
-
13:58
-
13:49
-
13:40
-
13:31
-
13:29
-
13:15
-
13:09
-
12:36
-
12:26
-
12:18