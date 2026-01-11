Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев является третьим среди действующих игроков по количеству титулов на харде

Медведев является третьим среди действующих игроков по количеству титулов на харде
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал третьим игроком среди действующих теннисистов по количеству титулов на хардовом покрытии. После победы на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия) на счету россиянина 20 трофеев.

Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 1
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

По данному показателю Даниила Медведева обгоняют 24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович (72 трофея) и второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер (21).

Сегодня, 11 января, Медведев стал чемпионом турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия). До этого Даниил побеждал в финале турнира ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате. В последней встрече Медведев обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3). Первый титул уровня ATP россиянин выиграл в 21-летнем возрасте на турнире в Сиднее в 2018 году, где в финале обыграл австралийца Алекса де Минора.

Материалы по теме
«22 титула в 22 городах? Если продолжу в Мельбурне — здорово!» Медведев — после триумфа
«22 титула в 22 городах? Если продолжу в Мельбурне — здорово!» Медведев — после триумфа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android