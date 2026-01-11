Медведев является третьим среди действующих игроков по количеству титулов на харде

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал третьим игроком среди действующих теннисистов по количеству титулов на хардовом покрытии. После победы на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия) на счету россиянина 20 трофеев.

По данному показателю Даниила Медведева обгоняют 24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович (72 трофея) и второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер (21).

Сегодня, 11 января, Медведев стал чемпионом турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия). До этого Даниил побеждал в финале турнира ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате. В последней встрече Медведев обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3). Первый титул уровня ATP россиянин выиграл в 21-летнем возрасте на турнире в Сиднее в 2018 году, где в финале обыграл австралийца Алекса де Минора.