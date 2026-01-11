Элина Свитолина опубликовала пост после победы на турнире WTA-250 в Окленде

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост по итогам турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В финале она обыграла китаянку Ван Синьюй (57-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

«19-й титул. Этот трофей — не просто цифра. Это путешествие — в слезах, истощении, сомнениях и вере, которая не даёт остановиться. Конец 2025 года был для меня непростым. Были моменты, когда казалось, что сил не осталось. Но это люди вокруг поддерживали меня, когда этого не могла сделать я. Спасибо моей команде за профессионализм, терпение и веру, даже когда сомневалась в себе. Спасибо моей семье за любовь, которая сильнее любого результата. Спасибо моим друзьям за поддержку, за то, что всегда рядом, не только в минуты победы. Горжусь, что после такого сложного периода смогла вернуться и снова победить. У каждого трофея есть своя история. Этот трофей говорит о сердце, стойкости и мужестве вернуться», — написала Свитолина на своей странице в социальных сетях.