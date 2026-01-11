«Пауза позволила мне перезагрузиться». Свитолина — о победе на турнире в Окленде

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В финале она обыграла китаянку Ван Синьюй (57-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

«Без сомнения, здорово выиграть ещё один титул. Особенно после не очень приятного окончания прошлого года. Эта пауза действительно позволила мне перезагрузиться и вернуться на корт с новой энергией. Очень счастлива завоевать титул здесь. Это была хорошая неделя. Приятно сыграть такие поединки, как на этом турнире, непростые поединки. Это даёт мотивацию на следующие турниры. Очень приятно выиграть этот турнир», — сказала Свитолина в интервью на корте.

Свитолина является бронзовым призёром Олимпиады-2020, победительницей Итогового турнира WTA (2018).