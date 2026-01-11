Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пауза позволила мне перезагрузиться». Свитолина — о победе на турнире в Окленде

«Пауза позволила мне перезагрузиться». Свитолина — о победе на турнире в Окленде
Комментарии

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В финале она обыграла китаянку Ван Синьюй (57-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Окленд (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 07:20 МСК
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Ван Синьюй
57
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

«Без сомнения, здорово выиграть ещё один титул. Особенно после не очень приятного окончания прошлого года. Эта пауза действительно позволила мне перезагрузиться и вернуться на корт с новой энергией. Очень счастлива завоевать титул здесь. Это была хорошая неделя. Приятно сыграть такие поединки, как на этом турнире, непростые поединки. Это даёт мотивацию на следующие турниры. Очень приятно выиграть этот турнир», — сказала Свитолина в интервью на корте.

Свитолина является бронзовым призёром Олимпиады-2020, победительницей Итогового турнира WTA (2018).

Материалы по теме
Элина Свитолина выиграла турнир WTA-250 в Окленде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android