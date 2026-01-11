Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Оба много спали». Синнер рассказал, как прошёл перелёт с Алькарасом

«Оба много спали». Синнер рассказал, как прошёл перелёт с Алькарасом
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, каково было лететь с шестикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом. Спортсмены провели выставочный матч в Инчхоне (Южная Корея) после чего вместе прилетели в Мельбурн (Австралия).

— Каково это — лететь вместе?
Синнер: Да, круто. Мы оба много спали. Так что особо не болтали, но здорово, знаешь, когда обе команды в одном самолёте. Было хорошо.

— Вы оба выглядите так, будто только проснулись.
Синнер: Почти.
Алькарас: Почти, — сказали теннисисты на YouTube-канале Winners Circle Sports Highlights.

Материалы по теме
Синнер опубликовал пост после поражения от Алькараса в выставочном матче в Южной Корее
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android