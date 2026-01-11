Янник Синнер и Карлос Алькарас рассказали, что им нравится в соперничестве друг с другом

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров итальянец Янник Синнер высказались о своём соперничестве.

— Что вам нравится в вашем соперничестве?

Алькарас: Думаю, мы подталкиваем друг друга становиться лучше. Это то, что я выношу, знаешь, хорошее соперничество. Каждый нуждается в ком-то, кто подталкивает тебя быть лучше и выкладываться на 100%, и именно это мы делаем каждый раз.

— Как бы вы это описали? Вы почти противоположности в каком-то смысле.

Синнер: В смысле, все разные по-своему. Это хорошо для спорта — иметь разные личности и стили игры. И здорово делить корт с ним, — сказали теннисисты в видео на YouTube-канале Winners Circle Sports Highlights.