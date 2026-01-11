Белинда Бенчич вытеснит Александрову из топ-10 рейтинга WTA

Нынешняя 11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич замкнёт десятку лидеров рейтинга WTA, вытеснив с 10-го места россиянку Екатерину Александрову.

Сегодня, 11 января, Бенчич стала лучшим игроком турнира United Cup — 2026, который прошёл в Сиднее и Перте (Австралия). В девяти встречах спортсменка потерпела лишь одно поражение — в финальном матче-миксте в дуэте с Якубом Паулем. Несмотря на то что Бенчич стала лучшим игроком турнира и выиграла практически все матчи, сборной Швейцарии не удалось одержать итоговую победу. Швейцарская команда уступила Польше в финале с общим счётом 1-2.