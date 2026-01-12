Скидки
Арина Соболенко объяснила, почему поцеловала свои бицепсы после победы над Мартой Костюк

Арина Соболенко объяснила, почему поцеловала свои бицепсы после победы над Мартой Костюк
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему поцеловала свои бицепсы после победы над украинкой Мартой Костюк в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

— Стоит ли за этим что-то конкретное?
— Нет. Думаю, во время игры я очень часто агрессивно пробивала навылет, когда чувствовала скорость, так что это была шутка для команды.

— То есть это не имеет никакого отношения к словам Костюк?
— Нет, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее украинка призналась, что ей сложнее конкурировать с лидерами тура Игой Швёнтек и Ариной Соболенко из-за особенностей телосложения.

Фото
Арина Соболенко поцеловала свои бицепсы после победы над Костюк
