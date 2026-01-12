Арина Соболенко объяснила, почему поцеловала свои бицепсы после победы над Мартой Костюк

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему поцеловала свои бицепсы после победы над украинкой Мартой Костюк в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

— Стоит ли за этим что-то конкретное?

— Нет. Думаю, во время игры я очень часто агрессивно пробивала навылет, когда чувствовала скорость, так что это была шутка для команды.

— То есть это не имеет никакого отношения к словам Костюк?

— Нет, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее украинка призналась, что ей сложнее конкурировать с лидерами тура Игой Швёнтек и Ариной Соболенко из-за особенностей телосложения.