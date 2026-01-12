Веснина — о титуле Медведева: первая неделя тенниса в этом году по-настоящему порадовала

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина отреагировала на то, что чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В финале он обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

«Даниил Медведев — чемпион Брисбена-2026. Первая неделя тенниса в этом году по-настоящему порадовала», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Титул на турнире в Брисбене стал 22-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В обновлённом рейтинге он поднимется на одну строчку в рейтинге ATP и станет 12-й ракеткой мира. После соревнования в Брисбене Медведев вышел на второе место в истории по количеству завоёванных титулов среди российских теннисистов.