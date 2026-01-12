Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс и Каролины Плишковой в Брисбене

Одержав вторую подряд победу на турнире в Брисбене, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала одной из трёх теннисисток, которым удалось защитить титул на стартовом турнире сезона категории WTA 500. Она присоединилась к американке Серене Уильямс и чешке Каролине Плишковой, дважды подряд вписав свои имена в список победительниц этого турнира.

В финале турнира в Брисбене в 2026 года белоруска обыграла украинку Марту Костюк — 6:4, 6:3.

В Брисбене Арина Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.