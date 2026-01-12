Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс и Каролины Плишковой в Брисбене

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс и Каролины Плишковой в Брисбене
Комментарии

Одержав вторую подряд победу на турнире в Брисбене, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала одной из трёх теннисисток, которым удалось защитить титул на стартовом турнире сезона категории WTA 500. Она присоединилась к американке Серене Уильямс и чешке Каролине Плишковой, дважды подряд вписав свои имена в список победительниц этого турнира.

Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В финале турнира в Брисбене в 2026 года белоруска обыграла украинку Марту Костюк — 6:4, 6:3.

В Брисбене Арина Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.

Материалы по теме
Арина Соболенко объяснила, почему поцеловала свои бицепсы после победы над Мартой Костюк
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android