Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс и Каролины Плишковой в Брисбене
Одержав вторую подряд победу на турнире в Брисбене, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала одной из трёх теннисисток, которым удалось защитить титул на стартовом турнире сезона категории WTA 500. Она присоединилась к американке Серене Уильямс и чешке Каролине Плишковой, дважды подряд вписав свои имена в список победительниц этого турнира.
Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Марта Костюк
М. Костюк
В финале турнира в Брисбене в 2026 года белоруска обыграла украинку Марту Костюк — 6:4, 6:3.
В Брисбене Арина Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.
