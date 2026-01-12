Эмма Наварро с победы стартовала на «пятисотнике» в Аделаиде

Американская теннисистка Эмма Наварро (15-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг турнира категории WTA-500. На старте соревнования 24-летняя американка переиграла 17-летнюю представительницу Австралии Эмерсон Джонс (147-я ракетка мира). Встреча проходила на центральном корте арены «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.
Наварро одержала победу со счётом 6:3, 6:3 и потратила на это 1 час и 18 минут. Американка выполнила одну подачу навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнтов из 11. На счету австралийской теннисистки ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге Аделаиды Наварро сойдётся либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, либо с венгерской спортсменкой Далмой Галфи.
