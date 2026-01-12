Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмерсон Джонс — Эмма Наварро, результат матча 12 января 2025, счёт 0:2, 1-й круг турнира WTA-500 в Аделаиде, Австралия

Эмма Наварро с победы стартовала на «пятисотнике» в Аделаиде
Комментарии

Американская теннисистка Эмма Наварро (15-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг турнира категории WTA-500. На старте соревнования 24-летняя американка переиграла 17-летнюю представительницу Австралии Эмерсон Джонс (147-я ракетка мира). Встреча проходила на центральном корте арены «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Аделаида (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 03:40 МСК
Эмерсон Джонс
Австралия
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Наварро одержала победу со счётом 6:3, 6:3 и потратила на это 1 час и 18 минут. Американка выполнила одну подачу навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнтов из 11. На счету австралийской теннисистки ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Аделаиды Наварро сойдётся либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, либо с венгерской спортсменкой Далмой Галфи.

Материалы по теме
Мирра уступила украинке в четвертьфинале Брисбена. Но вернётся в топ-8 рейтинга WTA
Мирра уступила украинке в четвертьфинале Брисбена. Но вернётся в топ-8 рейтинга WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android