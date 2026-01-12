Андрей Шевченко обратился к Элине Свитолиной после её победы на турнире в Окленде

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу Элины Свитолиной в финале турнира WTA 250 в Окленде.

«Элина Свитолина, ты — легенда! Поздравляю!» — написал Шевченко в своих соцсетях. Для украинской теннисистки этот успех стал 19-м титулом в карьере.

Напомним, в финале она одолела китаянку Ван Синьюй (57-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Свитолина является бронзовым призёром Олимпиады-2020, победительницей Итогового турнира WTA (2018).

