Татьяна Прозорова победила испанку в квалификации к Australian Open

Татьяна Прозорова победила испанку в квалификации к Australian Open
Российская теннисистка Татьяна Прозорова (183-я ракетка мира) успешно стартовала в квалификационном турнире к Australian Open 2026. Она победила представительницу Испании Андреа Ласаро Гарсию (180) со счётом 6:2, 6:4.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 05:10 МСК
Андреа Ласаро Гарсия
Испания
Андреа Ласаро Гарсия
А. Ласаро Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Татьяна Прозорова
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время россиянка не сделала ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 11 заработанных брейк-пойнтов.

Её соперница подала три эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов.

Напомним, основной турнир Australian Open стартует 18 января. Квалификация будет проходить с 12 по 15 января.

Сетка квалификации к АО
Календарь квалификации к АО
