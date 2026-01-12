Татьяна Прозорова победила испанку в квалификации к Australian Open

Российская теннисистка Татьяна Прозорова (183-я ракетка мира) успешно стартовала в квалификационном турнире к Australian Open 2026. Она победила представительницу Испании Андреа Ласаро Гарсию (180) со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время россиянка не сделала ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 11 заработанных брейк-пойнтов.

Её соперница подала три эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов.

Напомним, основной турнир Australian Open стартует 18 января. Квалификация будет проходить с 12 по 15 января.