Анна Калинская с «баранкой» победила соперницу на старте «пятисотника» в Аделаиде

Российская теннисистка Анна Калинская (33-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг турнира категории WTA-500. На старте соревнования 27-летняя россиянка переиграла 28-летнюю представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (85-я ракетка мира). Встреча проходила на четвёртом корте арены «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.
Калинская одержала победу со счётом 6:0, 6:3 и потратила на это 1 час и 15 минут. Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету румынской теннисистки ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге Аделаиды Калинская сойдётся с 19-летней представительницей Канады Викторией Мбоко (18-я ракетка мира).
