Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Эмма Наварро, результат матча 12 января 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира WTA-500 в Аделаиде, Австралия

Анна Калинская с «баранкой» победила соперницу на старте «пятисотника» в Аделаиде
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская (33-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг турнира категории WTA-500. На старте соревнования 27-летняя россиянка переиграла 28-летнюю представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (85-я ракетка мира). Встреча проходила на четвёртом корте арены «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Аделаида (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 05:20 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

Калинская одержала победу со счётом 6:0, 6:3 и потратила на это 1 час и 15 минут. Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету румынской теннисистки ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Аделаиды Калинская сойдётся с 19-летней представительницей Канады Викторией Мбоко (18-я ракетка мира).

Календарь турнира в Аделаиде
Сетка турнира в Аделаиде
Главные победы россиян в большом теннисе:

