Алексей Попырин проиграл Райлли Опелке и завершил участие на турнире в Аделаиде

Австралийский теннисист Алексей Попырин (50-й номер мирового рейтинга) завершил участие на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В первом круге соревнования представитель Австралии проиграл в двух сетах американцу Райлли Опелке (60-я ракетка мира). Встреча проходила на центральном корте арены «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.
Опелка одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Американец выполнил 21 подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету австралийского теннисиста 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
Во втором круге Аделаиды Опелка сойдётся с 28-летним соотечественником Томми Полом (20-я ракетка).
