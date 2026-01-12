Скидки
Райлли Опелка — Алексей Попырин, результат матча 12 января 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира ATP-250 в Аделаиде, Австралия

Алексей Попырин проиграл Райлли Опелке и завершил участие на турнире в Аделаиде
Комментарии

Австралийский теннисист Алексей Попырин (50-й номер мирового рейтинга) завершил участие на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В первом круге соревнования представитель Австралии проиграл в двух сетах американцу Райлли Опелке (60-я ракетка мира). Встреча проходила на центральном корте арены «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Аделаида (м). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 07:15 МСК
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Опелка одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Американец выполнил 21 подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету австралийского теннисиста 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Во втором круге Аделаиды Опелка сойдётся с 28-летним соотечественником Томми Полом (20-я ракетка).

Календарь турнира в Аделаиде
Сетка турнира в Аделаиде
Эмма Наварро с победы стартовала на «пятисотнике» в Аделаиде

Российский теннис на Олимпиадах:

