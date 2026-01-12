Скидки
Бадоса в трёх сетах проиграла Боузковой на старте турнира в Аделаиде

Комментарии

Чешская теннисистка Мари Боузкова (46-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг турнира категории WTA-500. На старте соревнования она переиграла представительницу Испании Паулу Бадосу (25-я ракетка мира). Встреча проходила на арене «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Аделаида (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Боузкова одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:4 и потратила на это 2 часа 28 минут. Чешка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету испанской теннисистки пять эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге Боузкова сойдётся с российский теннисисткой Миррой Андреевой.

