Бадоса в трёх сетах проиграла Боузковой на старте турнира в Аделаиде
Поделиться
Чешская теннисистка Мари Боузкова (46-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг турнира категории WTA-500. На старте соревнования она переиграла представительницу Испании Паулу Бадосу (25-я ракетка мира). Встреча проходила на арене «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.
Аделаида (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Мари Боузкова
М. Боузкова
Боузкова одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:4 и потратила на это 2 часа 28 минут. Чешка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету испанской теннисистки пять эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Во втором круге Боузкова сойдётся с российский теннисисткой Миррой Андреевой.
Комментарии
- 12 января 2026
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
06:41
-
06:40
-
06:00
-
05:41
-
04:55
-
00:52
-
00:00
- 11 января 2026
-
22:54
-
22:41
-
22:34
-
22:24
-
21:56
-
20:51
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:31
-
18:54
-
18:53
-
18:30
-
17:58
-
17:50
-
16:45
-
16:38
-
16:23
-
16:08
-
16:06
-
15:57
-
15:36
-
15:28
-
15:16
-
15:01