Алина Чараева не смогла выйти во второй круг квалификации Australian Open — 2026
Российская теннисистка 160-я ракетка мира Алина Чараева уступила представительнице Швейцарии Ребеке Масаровой на старте квалификационного турнира Australian Open — 2026. Счёт — 3:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:10).
Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 06:15 МСК
Ребека Масарова
Р. Масарова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 2
|7 10
|
|7 7
|6 5
Алина Чараева
А. Чараева
Встреча длилась 3 часа 30 минут. За это время Чараева реализовала три брейк-пойнта из восьми, выполнила четыре подачи навылет и допустила пять двойных ошибок. Масаровой удалось выполнить 11 эйсов и реализовать 4 брейк-пойнта из 14. Она также допустила 10 двойных ошибок.
Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии швейцарская теннисистка Ребека Масарова сыграет со 146-м номером рейтинга Майей Хвалинской из Польши.
