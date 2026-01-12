Скидки
Теннис

Ребека Масарова — Алина Чараева, результат матча 12 января 2026, счет 2:1, 1-й круг квалификации Australian Open — 2026

Алина Чараева не смогла выйти во второй круг квалификации Australian Open — 2026
Алина Чараева
Комментарии

Российская теннисистка 160-я ракетка мира Алина Чараева уступила представительнице Швейцарии Ребеке Масаровой на старте квалификационного турнира Australian Open — 2026. Счёт — 3:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:10).

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 06:15 МСК
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 7 10
3 		7 7 6 5
         
Алина Чараева
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

Встреча длилась 3 часа 30 минут. За это время Чараева реализовала три брейк-пойнта из восьми, выполнила четыре подачи навылет и допустила пять двойных ошибок. Масаровой удалось выполнить 11 эйсов и реализовать 4 брейк-пойнта из 14. Она также допустила 10 двойных ошибок.

Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии швейцарская теннисистка Ребека Масарова сыграет со 146-м номером рейтинга Майей Хвалинской из Польши.

