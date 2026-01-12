Вихлянцева прокомментировала успех Бублика и Медведева на турнирах в Гонконге и Брисбене

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о титулах казахстанца Александра Бублика и россиянина Даниила Медведева на турнирах в Гонконге и Брисбене соответственно.

«Отличное выступление на первой же неделе нового сезона от Медведева и Бублика. Конечно, многие эксперты, фанаты и любители тенниса верили, что Медведев и Бублик выиграют трофеи. Медведев был первой ракеткой турнира в Брисбене, и сильных соперников, которые могли его потревожить, я не видела. У него есть хорошие воспоминания от Брисбена. Он уже был там в финале. Медведев отыграл уверенно, комфортно, никаких лишних эмоций. Комфортные условия — и он выигрывает трофей. Считаю, что это отличный задел на турнир «Большого шлема», где ему не нужно защищать много рейтинговых очков. И, конечно, задел на год, когда ты начинаешь год успешно.

Мне нравится тенденция игры Бублика: он меняется. Не останавливается на месте. И есть результат — попадание в топ-10. Это плод их работы с командой. Первые турниры после небольшой паузы: некоторым сложно втянуться в турнирный ритм, кому-то, наоборот, нужно время, проведённое с семьёй, дома. Игроки возвращаются с новыми силами. Некоторые после травм возвращаются и выигрывают трофеи. Иногда это дополнительный стимул. Видно, что соскучились по теннису. Даниил и Александр будут очень заряженными на «Australian Open». Главное, чтобы их матчи проходили не в жару. В Гонконге было не жарко, а в Брисбене есть крыша на центральных и дополнительных кортах — можно играть в комфортных условиях не под самым солнцем. В Мельбурне меньше таких возможностей — там закрывают крышу только при осадках», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.