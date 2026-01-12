Скидки
Появилась женская сетка квалификации AO-2026, где сыграет Алина Корнеева

Алина Корнеева
Комментарии

Стала известна женская турнирная сетка квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии — 2026. Туда попали шесть россиянок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться, с кем они сыграют в первом круге.

Теннис. Australian Open — 2026. Квалификация, женщины. Матчи первого круга с участием россиянок:

Чжосюань Бай (Китай) — Алина Корнеева (Россия);
Андреа Ласаро Гарсия (Испания) — Татьяна Прозорова (Россия);
Ребека Масарова (Швейцария) — Алина Чараева (Россия);
Полина Яценко (Россия) — Мария Карле (Аргентина);
Анастасия Гасанова (Россия) — Кайтлин Кеведо (Испания);
Диан Парри (Франция) — Елена Приданкина (Россия).

Сетка квалификации АО-2026
